«Россия ответит»: в Китае высказались по поводу Украины Global Times: Россия решительно ответит на удары ВСУ вглубь страны

Фото: МО РФ

Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times. При этом, как считают журналисты, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.

Ожидается, что Россия ответит активно и решительно, — подчеркнули авторы материала.

Они отметили, что ВСУ могут скоро попытаться атаковать объекты на территории РФ, поскольку руководству страны нужно будет чем-то впечатлить Запад и продемонстрировать ему свою преданность. Такими мерами Киев попытается добиться от Европы и США поддержки, пояснили аналитики.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в ближайшее время. По мнению экспертов, президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».

Депутат Госдумы Андрей Красов подтвердил, что угроза нанесения ударов американским оружием вглубь России реальна, все зависит от вооружений и характеристик военной техники, которую Киев получает от Запада. Однако он уверен, что Вооруженные силы РФ смогут отразить такого рода удары.