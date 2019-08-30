https://static.news.ru/photo/287b80a4-ccc5-11e9-9dd2-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/News.ru

РФ и Сингапур будут вести совместную борьбу с киберпреступностью и терроризмом. Соответствующая договорённость была достигнута во время визита в город-государство российской делегации, возглавляемой секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере подписали статс-секретарь, замминистра МВД РФ Игорь Зубов и второй министр внутренних дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Джозефина Тео.

Согласно документу, стороны будут вместе противостоять также незаконному обороту наркотиков, отмыванию нелегальных доходов, торговле людьми и транснациональной организованной преступности.

Сингапурская сторона назвала подписание меморандума историческим событием. Патрушев, в свою очередь, отметил, что Россия видит в Сингапуре важного и перспективного партнёра в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что генассамблея ООН приняла резолюцию России по созданию рабочей группы для борьбы с киберпреступностью. Документ поддержали 119 государств.