Российский танк Т-72 перепутали с американским Abrams News Nine перепутал российский танк Т-72 с американским Abrams

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индийское издание News Nine перепутало российский танк Т-72, который застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону, с американским Abrams. Журналисты опубликовали фото боевой машины в публикации о планах США поменять переданную Украине технику на немецкие танки Leopard.

По информации индийской прессы, с требованием вернуть американские танки к Киеву обратился министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Украину 20 ноября. При этом иллюстрация к статье была выбрана ошибочно. Журналисты не учли, что американская боевая машина гораздо больше и тяжелее российского танка. Помимо этого, в издании перепутали название бронетехники США и назвали танк Abraham вместо Abrams.

Ранее в США заявили о бесполезности переданных Вооруженным силам Украины танках Abrams, Challenger и Leopard. По мнению западных журналистов, поставленная украинской армии техника «не изменила игру» в зоне спецоперации. СМИ подчеркнули, что боевые машины не стали той «серебряной пулей», на которую рассчитывал Киев, а тем временем российское наступление набирает обороты. Также уточняется, что ВСУ не смогли использовать весь потенциал западных танков, поэтому им не удалось прорвать оборону ВС РФ.