Российский священник рассказал о травле европейцев в Китае

https://static.news.ru/photo/1d79642a-7f1f-11ea-a018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Global Look Press

Православный священник из России Дмитрий Лукьянов, который пять лет служит в китайском городе Шэньчжэнь, рассказал, насколько резко изменилось отношение в КНР к иностранцам после того, как в стране появились завозные случаи коронавируса.

Происходят неприятные вещи, похожие на то, что происходило в Европе и России, когда люди шарахались от китайцев. Сейчас в Китае так же шарахаются от людей с европейской внешностью, — рассказал «Коммерсанту» священник.

Он пояснил, что китайцы при этом могут демонстративно отвернуться от европейцев в метро или пересесть подальше. Священник связал это с «человеческими страхами».

Лукьянов также рассказал, что хоть карантин в Китае уже закончился, многие большую часть времени стараются находиться дома, а в общественных местах носят маски. Службы в их храме до сих пор не восстановились. Священник рассказал, что высылает прихожанам текст службы, и они молятся дома мирским чином, а в Skype и Zoom беседуют о Священном Писании.

Как писал NEWS.ru, Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что за прошедшие сутки в стране были зарегистрированы 108 пациентов с коронавирусной инфекцией. Большинство новых случаев — 98 — является завозными. Оставшиеся 10 были выявлены в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в Китае достигло 82 160, скончался 3341 человек. Местные чиновники опасаются второй волны вспышки пандемии, они считают, что вирус могут завезти из-за рубежа.