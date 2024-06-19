Российских министров прогнали из зала заседаний в Северной Корее Опередивших Ким Чен Ына министров РФ попросили выйти из зала заседаний в КНДР

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Чиновник КНДР выгнал российских министров, которые пришли в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной, момент попал на трансляцию YouTube-канала «Комсомольская правда». Отмечается, что причиной стало то, что они вошли в зал раньше председателя КНДР Ким Чен Ына.

На кадрах видно, что в помещение вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены российской делегации. Министры уже начали занимать места за столом, когда местный чиновник попросил их удалиться из зала. По его словам, первым в помещение должен входить Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики Ким Чен Ын. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями. Также лидерам двух государств подали соленую рыбу с травами.

До этого стало известно, что северокорейская певица во время концерта в честь визита Владимира Путина в КНДР исполнила песню SHAMAN «Встанем». Концерт прошел в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствовали лидеры и делегации двух стран.