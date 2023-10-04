Российские туристы смогут находиться в Таиланде дольше 30 дней Российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские туристы смогут продлить пребывание в Таиланде без визы до 60 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на решение иммиграционной службы азиатской страны. Новая мера начала действовать с 30 сентября.

С 30 сентября 2023 года введен новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России. С указанной даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней, — говорится в тексте директивы службы.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что Министерство иностранных дел Таиланда рассматривает вопрос продления безвизового режима для туристов из России с 30 до 90 дней. По его словам, представители российской дипмиссии ранее обращались с таким вопросом к внешнеполитическому ведомству азиатской страны.

До этого премьер-министр Таиланда рассказал, что правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран. В настоящее время в Таиланде действует 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, такой же порядок установлен для пребывания граждан Таиланда в России.