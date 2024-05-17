Российская туристка погибла в Непале

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Туристка из России погибла в Непале в результате несчастного случая, сообщили ТАСС в полицейском управлении района Тамель. По данным местных правоохранителей, Наталья Ю. выпала с пятого этажа из окна отеля Yatri Suites.

Гражданка России погибла 16 мая. Вероятно, это был несчастный случай, — сказали в полиции.

При этом расследование обстоятельств случившегося, как отметили правоохранители, продолжается. Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил агентству, что российские дипломаты осведомлены о происшествии и предпринимают все необходимые действия. Посол добавил, что в настоящий момент оказывается помощь для возвращения тела на Родину.

Ранее российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье. По данным местных СМИ, 57-летний гражданин РФ по имени Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание. Близкие мужчины вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу, однако тот скончался. Его тело направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Начата проверка по факту произошедшего.

Аналогичный случай произошел в начале мая. Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако, несмотря на усилия врачей, он ушел из жизни. Тело мужчины было отправлено на медицинскую экспертизу.