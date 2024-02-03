Российская компания попала под санкции Тайваня Власти Тайваня ввели санкции против российской компании I Machine Technology

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Тайваня добавили российскую компанию I Machine Technology в санкционный список, сообщило Управление международной торговли в Тайбэе. Причиной этому стали предполагаемые поставки тайваньских станков на территорию РФ, передает ТАСС.

Из-за введенных против организации ограничений другие предприятия Тайваня не могут осуществлять с ней сделки. В санкционном списке Китайской Республики в настоящее время находятся 1,9 тысячи фигурантов за сотрудничество с Россией. Как подчеркнули в экономическом ведомстве, власти страны намерены противодействовать использованию высокотехнологичной продукции Тайваня предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Ранее Министерство экономики Тайваня объявило о решении расширить ограничения на экспорт, введенные против России и Белоруссии. Под санкции подпали еще 45 видов товаров, в том числе некоторые химические вещества и медикаменты. Их запретили экспортировать в РФ и Белоруссию с 25 января.

Под ограничения также попал экспорт технологий, которые необходимы для производства полупроводников. Общее количество видов товаров, запрещенных для экспорта на российскую и белорусскую территории, составляет 154 единицы.