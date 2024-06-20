Российская компания будет добывать нефть на шельфе Вьетнама Ханой разрешил «Зарубежнефти» осваивать блок 11.2 на шельфе Вьетнама

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Власти Вьетнама предоставили российской компании «Зарубежнефть» инвестиционную лицензию на освоение блока 11.2 на континентальном шельфе республики, сообщил корреспондент ТАСС. Это произошло во время официальной церемонии в ходе визита в страну президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что документ был передан гендиректору «Зарубежнефти» Сергею Кудряшову вьетнамским министром промышленности и торговли Нгуеном Хонгом Зиеном. В настоящий момент российская компания добывает нефть на шельфе Вьетнама как в рамках своего основного добывающего актива СП «Вьетсовпетро», так и собственными силами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.

До этого российский лидер не исключил открытия во Вьетнаме при содействии Москвы центра ядерной науки и технологий. Около 10 лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, однако в настоящий момент остается неясным, намерен ли он пересмотреть эту позицию.