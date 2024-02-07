Росрыболовство предложило Японии помочь спасти застрявших во льдах косаток

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Росрыболовство связалось с Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии и предложило помощь в спасении косаток, попавших в ледяной плен у побережья Хоккайдо. Стая косаток, в которой насчитывается 16–17 краснокнижных особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша.

Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии подтверждает свою готовность в кратчайшие сроки оказать помощь по спасению млекопитающих, занесенных в Красную книгу, имея для этого необходимые компетенции и опыт, — говорится в сообщении на сайте Росрыболовства.

По данным агентства Kyodo, косатки уже могли уйти в море. Утром их не удалось обнаружить на предыдущем месте.

6 февраля стало известно, что занесенные в Красную книгу косатки оказалась на грани смерти, попав в ледяной плен в японских водах Тихого океана. Биолог Григорий Цидулко тогда заявил, что у животных есть примерно 20 часов, чтобы выжить и выбраться из ледяной ловушки. В противном случае они либо обессилеют, либо их намертво скует лед.

В сентябре житель Южной Австралии обнаружил в своем капкане тигрового кволла, который 130 лет считался вымершим. Мужчина передал редкое животное службе дикой природы. Когда фермер Пао Лин Цай расставлял капканы, он надеялся поймать лису или куницу, которая утащила его кур. Находка его удивила, оказалось, мужчина даже не знал о существовании такого животного.