Робуста подорожает из-за неурожая кофе во Вьетнаме

Робуста подорожает из-за неурожая кофе во Вьетнаме, сообщает EADaily со ссылкой на Bloomberg. Заместитель председателя Вьетнамской ассоциации кофе и какао До Ха Нам рассказал, что государство произведет около 1,6 млн т данного сорта. В прошлом году во Вьетнаме было собрано около 1,78 т кофе, эти запасы почти полностью исчерпаны.

Как уточняет издание, Вьетнам является одним из основных производителей робусты. Данный сорт используется для эспрессо и выпуска растворимый продукции. До Ха Нам также подтвердил, что в стране сокращаются площади посадки кофе. В ближайшее время во Вьетнаме площадь, отведенная под выращивание робусты, сократится на 100 га.

Отмечается, что на торгах в Лондоне в ноябре были предложены самые высокие с 2008 года цены на робусту. С января 2023 года стоимость повысилась на 10%.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее заявила, что цены на кофе в России к концу 2023 года вырастут примерно на 10%. По ее словам, рост цен может быть завуалирован путем снижения объема напитка в чашке или заменой закупаемого сырья на более дешевое. Эксперт подчеркнула, что цены в регионах сегодня практически сравнялись со столичными.