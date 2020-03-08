https://static.news.ru/photo/16527730-61c5-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Kin Cheung/ТАСС

Умных роботов с поддержкой 5G разработали в Таиланде Университет Чулалонгкорн и оператор связи Advanced Info Service (AIS). Несколько машин задействованы в пяти медучреждениях королевства.

Роботы используются для наблюдения за пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19, выступая посредниками между врачами и инфицированными, что снижает риск распространения коронавируса, пишет «Бангкок пост».

В настоящий момент медики используют видеосвязь, чтобы осмотреть заражённых и поставить предварительный диагноз, а в будущем роботов планируется связать с медоборудованием, например аппаратами для ЭКГ или тонометрами, чтобы они могли отправлять полученные результаты лечащему врачу.

Исследовательские фонды будут задействованы для производства с использованием 3D-печати до 50 умных роботов, — поделился планами представитель AIS.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн заявил, что список продуктов на случай карантина по коронавирусу, который представили в Германии, составлял человек, не разбирающийся в вопросе.