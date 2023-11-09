Робот в Южной Корее убил сотрудника завода, приняв его за картонную коробку

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Специалист по робототехнике южнокорейской компании погиб во время проверки датчиков промышленного погрузочного робота в сельскохозяйственном сортировочном центре в провинции Южный Кенсан, сообщает Yonhap. Устройство дало сбой и опознало человека как картонную коробку, после чего раздавило мужчину о конвейерную ленту. От полученных травм работник скончался в больнице.

Полиция готовится начать расследование в отношении руководителей службы безопасности сортировочного центра. Сотрудников проверят на предмет возможной халатности при исполнении служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что в Японии получили распространение роботизированные волки для отпугивания диких животных с территории частных владений. Уже порядка 180 роботов на данный момент установлено на участках по всей стране. По словам разработчиков, устройства по внешнему виду приближены к настоящим хищникам: глаза сымитированы с помощью красных лампочек, а при приближении незваных гостей из динамиков доносится устрашающее рычание.

До этого сотрудники Международной космической станции (МКС) попросили передать им робот-пылесос. По словам российского космонавта Константина Борисова, если бы на борту было такое устройство, экипажу не пришлось бы заниматься банальными задачами.