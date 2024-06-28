Робот-полицейский в Южной Корее переутомился и сбросился с лестницы France24: в Южной Корее робота нашли «без сознания» после падения с лестницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Робот-полицейский в городском совете Гуми Южной Кореи упал с двухметровой лестницы, после чего был обнаружен отключенным, пишет France24 со ссылкой на представителя мэрии. Инцидент произошел на прошлой неделе. Представитель местной администрации заверил, что инженеры изучат произошедшее с роботом, который «помогал с ежедневной доставкой документов» местным жителям.

Официально это была часть мэрии, один из нас. Он работал усердно, — поделился чиновник.

По информации свидетелей произошедшего, перед падением робот долгое время кружил на месте. Точная причина ЧП будет установлена позднее.

Робот работал в администрации города с августа 2023 года. У него даже была собственная карточка госслужащего. Пока горсовет Гуми не планирует принимать на работу другого робота-полицейского.

В России ранее разработали нового универсального боевого робота. Изобретение получило название «Импульс-М». Техника использует гусеничную платформу и вскоре примет участие в испытательных стрельбах из установленного на ней противоракетного комплекса.

Также сообщалось, что в Японии создали роботизированное лицо, которое покрывают «живые» клетки человеческой кожи.