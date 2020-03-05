Российские власти по непонятным причинам отменили рейс, которым находящихся в Северной Корее иностранных дипломатов должны были эвакуировать во Владивосток.
Перелёт из Пхеньяна был намечен на 6 марта, его должна была выполнить авиакомпания Air Koryo,
По словам источника CNN, в РФ должны были прибыть около 60 дипломатов. Сейчас они находятся в столице КНДР на карантине.
Депутат Республики Корея Ли Ын Чжэ сообщил, что около семи тысяч человек находятся на карантине в Северной Корее из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, писал NEWS.ru.
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