https://static.news.ru/photo/8dd28288-5ee0-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Novikov/Transport Photo Images/Global Look Press

Российские власти по непонятным причинам отменили рейс, которым находящихся в Северной Корее иностранных дипломатов должны были эвакуировать во Владивосток.

Перелёт из Пхеньяна был намечен на 6 марта, его должна была выполнить авиакомпания Air Koryo, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Телеканал отмечает, что в российском Министерстве иностранных дел информацию об отмене не подтвердили. Северокорейское правительство не ответило на запрос о комментарии.

По словам источника CNN, в РФ должны были прибыть около 60 дипломатов. Сейчас они находятся в столице КНДР на карантине.

Депутат Республики Корея Ли Ын Чжэ сообщил, что около семи тысяч человек находятся на карантине в Северной Корее из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, писал NEWS.ru.