Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги могут продолжить диалог по вопросу о мирном договоре на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, сообщили в пресс-службе японского ведомства. Переговоры министров иностранных дел России и Японии прошли в Москве 19 декабря.
На встрече глава МИД Японии, по его словам, передал российскому коллеге «конкретные соображения» о том, как продвигаться дальше в вопросе заключения мирного договора.
Москва и Токио продолжат стимулировать хозяйственную деятельность на островах южной Курильской гряды, заявил Сергей Лавров.
Ранее NEWS.ru писал, что в последнюю неделю декабря Россия и Япония проведут совместные учения в Аденском заливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Впервые они прошли в ноябре 2018 года.
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