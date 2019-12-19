https://static.news.ru/photo/d1d9934a-2286-11ea-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Тосимицу Мотэги Фото: МИД России/flickr.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги могут продолжить диалог по вопросу о мирном договоре на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, сообщили в пресс-службе японского ведомства. Переговоры министров иностранных дел России и Японии прошли в Москве 19 декабря.

На встрече глава МИД Японии, по его словам, передал российскому коллеге «конкретные соображения» о том, как продвигаться дальше в вопросе заключения мирного договора.

Москва и Токио продолжат стимулировать хозяйственную деятельность на островах южной Курильской гряды, заявил Сергей Лавров.

Ранее NEWS.ru писал, что в последнюю неделю декабря Россия и Япония проведут совместные учения в Аденском заливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Впервые они прошли в ноябре 2018 года.