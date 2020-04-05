Режим ЧС введут в семи префектурах Японии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5496f680-77e9-11ea-bd67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Японии намерены 7 апреля ввести в ряде провинций страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

По данным агентства Kiodo, о подготовке к введению режима ЧС объявил премьер-министр Синдзо Абэ во время заседания руководства правящей Либерально-демократической партии.

Предполагается, что жёсткие меры коснутся семи японских провинций, в том числе столичного региона, а также префектур Осака, Сайтама, Канагава, Тиба, Хёго и Фукуока. Режим ЧС продлится до 6 мая.

Как писал NEWS.ru, в Японии из-за коронавирусной инфекции с начала эпидемии скончались 104 человека. За сутки было зафиксировано 308 случаев инфицирования. По состоянию на 5 апреля, в стране 4519 человек заражены коронавирусом. 712 из них являлись пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего заражений приходится на Токио — 1034 случая.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.