Reuters: Индия многократно нарастила закупки российских угля и нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индия многократно нарастила импорт российских энергоресурсов за последние недели, сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства. Сообщается, что индийские компании закупают нефть и уголь из России с 30% скидкой. Закупки угля выросли в 6 раз, нефти — более чем в 31 раз.

Индийские закупки угля выросли более чем в 6 раз за последние 20 дней по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили $331,17 млн ​. Точно так же индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть. Данные показали, что стоимость торговли нефтью Индии с Россией за последние недели выросла более чем в 31 раз до $2,22 млрд, — передает агентство.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее сообщил, что в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии наблюдается рост спроса на российскую нефть, в связи с этим можно сделать вывод, что экспорт отечественного топлива увеличится в ближайшее время. Он напомнил, что азиатские страны покупают нефть со скидкой, и назвал такую торговлю «выгодной схемой».