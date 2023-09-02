Ренхап: КНДР запустила несколько ракет в сторону Желтого моря

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Северная Корея запустила несколько крылатых ракеты в сторону Желтого моря, передает южнокорейское издание Ренхап. Количество, дальность, высота и скорость полета не раскрываются.

Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море, — сказано в сообщении.

Ранее Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Дальность, высота и скорость полета ракеты так же не уточнялись.

24 августа стало известно, что вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), причиной фиаско стали проблемы на третьем этапе полета ракеты-носителя. Новая попытка намечена на октябрь текущего года.

Причиной неудачи послужила ошибка в системе аварийной детонации. Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Сохэ. В Минобороны Японии сообщили, что части ракеты упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. О возможном ущербе данных нет.