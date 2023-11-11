Рейтинг правительства Японии обвалился до рекордно низкой отметки TBS: рейтинг правительства Японии упал до уровня 29,1%

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Фумио Кисида

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня в 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%, сообщает TBS. Телеканал добавил, что это самый низкий уровень за два года работы Фумио Кисиды на посту премьер-министра.

Кроме того, этот показатель является самым низким за последние 11 лет, поскольку Кисида оказался даже непопулярнее двух своих предшественников — Синдзо Абэ и Есихидэ Суги, рейтинги которых в худшие времена падали до 35,4% и 32,6% соответственно. Оба политика в итоге покинули пост главы правительства из-за непопулярности среди граждан. Кроме того, оказалось, что не доверяют правительству 68,4%, респондентов, что также является рекордным.

Ранее Кисида заявил на внеочередной сессии парламента страны, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. При этом в ходе выступления Кисида вновь осудил действия РФ на Украине.

В середине апреля на премьер-министра Японии было совершено покушение в рыболовном порту в Вакаяме. В результате взрыва один полицейский получил легкие ранения, глава правительства не пострадал. По подозрению в покушении был задержан 24-летний Рюдзи Кимура, который, как сообщалось, давно испытывал личную ненависть к премьеру. В частности, Кимура обвинял его в принадлежности к привилегированной семье наследных политиков.