Рейтинг одобрения премьер-министра Японии упал до рекордного уровня Reuters: рейтинг одобрения премьер-министра Японии за месяц упал до 36%

Фото: Rodrigo Reyes Marin / XinHua / Global Look Press

Рейтинг одобрения премьер-министра Японии Фумио Кисиды рекордно упал за месяц с 52% до 36%, пишет агентство Reuters. Отмечается, что это самый низкий показатель с момента вступления в должность. Люди критикуют правительство за неэффективную борьбу с распространением COVID-19, а также за связи политика с организацией, которая сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ.

Согласно опросу, проведённому в выходные ежедневной газетой Mainichi Shimbun, рейтинг Кисиды упал с 52% с 36% за последний месяц, что является самым низким показателем с тех пор, как он вступил в должность в октябре прошлого года, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что из-за заражения коронавирусом главе правительства пришлось отменить поездку на конференцию по оказанию помощи в Тунисе.

Большинство немцев (62%) недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также правительством, написала ранее газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные исследования социологического института INSA. Отмечается, что лишь 25% опрошенных поддержали политику, проводимой Берлином. Опрос также показал, что если бы выборы на пост канцлера прошли бы сейчас, то Шольц бы занял всего третье место. С момента начала специальной операции России на Украине и введения антироссийских санкций недовольство Шольцем выросло почти в два раза.