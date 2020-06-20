Рассыпавшаяся брокколи парализовала движение на трассе Японии

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На одной из автомагистралей Японии на два часа было парализовано движение из-за рассыпавшегося на дорогу брокколи.

Как сообщает газета Asahi в Twitter, авария произошла 20 июня около 4 часов утра. 10-тонный грузовик, перевозивший овощи, перевернулся на национальной дороге Мейхан в Ямадзоэ-Мура (префектура Нара). Брокколи засыпала участок дороги размером 15 на 30 метров. Движение пришлось остановить.

Причины аварии не сообщаются. Известно, что овощи предназначались для кормления дикобразов.

Как писал NEWS.ru, в марте на шоссе в Калифорнии перевернулся грузовик, перевозивший пивную продукцию. В результате ДТП десятки коробок и сотни банок пива выпали из фуры и «затопили» автостраду. Авария произошла по вине водителя большегруза, который пытался затормозить из-за оcтановки движения на шоссе. Мужчина пыталcя объехать другие автомобили, используя съезд, однако грузовик перевернулся на обочине и cкатился по наcыпи.