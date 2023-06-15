Расстрелявший сослуживцев японец признался, в кого целился на самом деле NHK: застреливший людей на полигоне в Японии курсант заявил, что целью был лишь инструктор

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Открывший стрельбу на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу курсант в ходе следственных мероприятий сообщил, что его целью являлся только 52-летний инструктор. Второй погибший сержант просто стоял между ним и военным. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел утром 14 июня. 18-летний курсант сухопутных сил самообороны начал стрельбу из автоматического оружия по сослуживцам в тире на полигоне. В результате двое военнослужащих погибли, еще один получил ранение. Жертвы и убийца служили в одной части, при этом стрелок поступил туда в апреле текущего года.

Молодой человек был арестован на месте по подозрению в попытке убийства. После смерти двух раненых статью поменяли на убийство. Известно, что курсант произвел всего четыре выстрела — дважды он выстрелил в 52-летнего инструктора и по одному разу в двух 25-летних сержантов.

Предполагается, что трагедия развернулась после того, как инструктор сделал молодому человеку выговор. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

При этом подозреваемый отверг обвинения в умышленном причинении вреда сержанту. Он отметил, что «целился лишь инструктора», другие военные просто оказались между ними.

После произошедшего командование сухопутных сил самообороны Японии приостановило стрельбы по всей стране.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Белгородской области произошла стрельба. По данным Минобороны России, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в СВО. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.