Расследование крушения малайзийского Boeing хотят возобновить Малайзия намерена возобновить поиски пропавшего 10 лет назад Boieng 777 MH370

Фото: Kepy/ZUMAPRESS/Global Look Press

Власти Малайзии заявили о планах возобновить расследование крушения малазийского Boeing 777, следовавшего рейсом из Куала-Лумпур в Пекин, пишет Associated Press. Министр транспорта Энтони Локи на встрече с родственниками погибших заявил, что правительство твердо намерено найти MH370.

Мы очень надеемся, что поисковые компании добьются успеха и мы сможем сообщить вам правду о том, что произошло, — приводит издание слова Локи.

Лайнер вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в Пекин 8 марта 2014 года. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines последний раз связывался с управлением воздушного движения во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез. Год спустя лайнер признали потерпевшим катастрофу, а 239 находившихся на борту человек — погибшими.

С августа 2014 года по январь 2017 для поисков самолета применяли глубоководные аппараты, зону поисков впоследствии расширили вдвое. Это стало самой масштабной и дорогой поисковой операцией в истории человечества. В результат этих мероприятий удалось получить более подробную картину о характере рельефа океанического дна, однако сам Boeing найти не удалось.

Ранее австралийский рыбак заявил, что нашел на дне океана крыло MH370. Мужчина уверен, что его рыбацкая сеть, которая порвалась, зацепившись за крупный предмет, может стать ключом к разгадке тайны исчезновения лайнера.