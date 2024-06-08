Раскрыто содержание 10-летнего договора между Японией и Украиной NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на срок в 10 лет

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На следующей неделе власти Японии подпишут с Украиной соглашение на 10 лет о поддержке в некоторых областях, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. Документ, в частности, предусматривает предоставление «нелетальной» оборонной помощи.

По данным телеканала, премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии. Стороны подпишут соглашение о предоставлении Киеву «нелетальных» оборудования и материалов, а также передаче разведданных. Токио обязуется помогать в лечении солдат Вооруженных сил Украины.

Япония будет помогать Украине в разминировании территорий, восстановлении инфраструктуры, улучшении гуманитарного положения женщин и детей, а также развитию сельскохозяйственного комплекса. В июле прошлого года более 30 стран, включая Японию, решили заключить двустороннее соглашение по поддержке Украины. На данный момент, соответствующие документы подписали 15 стран.

В Европейском совете по международным отношениям (ECFR) ранее допустили снижение поддержки Украины среди европейских стран по итогам выборов в Европарламент. Авторы анализа предположили, что левоцентристские и зеленые партии могут потерять свои места в парламенте после голосования, которое состоится 6 июня. При этом в ECFR отметили, что большинство ультраправых фракций якобы традиционно имеют связи с Россией.