Раскрыто, почему Пакистан угрожает Индии ядерным оружием Профессор Лунев: Пакистан может применить ядерное оружие против Индии из-за воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жесткие действия Индии в отношении Пакистана создают угрозу ядерного конфликта, заявил NEWS.ru профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев. По его словам, без доступа к реке Инд, который угрожает перекрыть Нью-Дели, пакистанское население столкнется с серьезной проблемой нехватки воды — это усугубляет противостояние двух государств.

Отказ Индии от Договора 1960 года о распределении вод Инда — серьезный вопрос. В ином случае я бы не видел особой угрозы ядерной войны. Истоки реки находятся на индийской территории, а основная часть бассейна расположена в Пакистане и является основой для пакистанского сельского хозяйства — сообщил Лунев.

Эксперт отметил, что ранее, когда индийские лидеры только намекали на отказ от соглашения, Исламабад уже угрожал применением ядерного оружия.

Если Индия перекроет доступ к водам Инда, Пакистан окажется в тяжелейших экономических условиях. Миллионы пакистанцев могут просто лишиться жизни, — объяснил он.

Ранее востоковед Алексей Маслов предположил, что Россия, вероятнее всего, вмешается в нарастающее обострение между Индией и Пакистаном. Он не исключил, что в РФ начнутся консультации по вопросу урегулирования этого конфликта уже в скором времени.