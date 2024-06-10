Раскрыта главная проблема в созыве «настоящего мирного саммита» по Украине Политолог Котков: у Китая возникнут проблемы с организацией саммита по Украине

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

У Китая могут возникнуть проблемы с организацией настоящего мирного саммита по Украине, считает политолог, китаист Кирилл Котков. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что Киев и стоящий за ним коллективный Запад могут отказаться от участия в такой конференции. Он отметил, что КНР может повлиять на Россию, но не на страны Европы.

Китай может организовать такую конференцию, но с этим могут возникнуть примерно те же проблемы, как и сейчас с саммитом в Швейцарии. Вопрос в том, согласятся ли участвовать Украина и стоящий за ней коллективный Запад. На этот вопрос ответа нет. Китай может повлиять на Россию, но не может повлиять на западные страны, — пояснил китаист.

По словам Коткова, Пекин придерживается нейтральной позиции в отношении России, но никогда не высказывал осуждения в адрес руководства Украины. Он подчеркнул, что КНР четко выступает за свои интересы.

Пекину выгодно, чтобы Украина оставалась как государство. В Швейцарии обсудят свою точку зрения, причем одностороннюю, а на другом саммите соберутся страны, которые придерживаются не противоположной, а скорее нейтральной позиции, — заключил Котков.

Ранее стало известно, что нежелание Пекина принять участие в украинском саммите в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня, стало разочарованием для президента Владимира Зеленского и правительства Германии. По данным издания Spiegel, власти ФРГ так и не увидела интереса стран Глобального Юга к конференции Киева.