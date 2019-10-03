https://static.news.ru/photo/6ba9e42c-e5cc-11e9-a01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Студенту из Гонконга Цан Чи-Кину предъявлено обвинение в участии в беспорядках и нападении на представителя власти. 18-летний молодой человек в настоящий момент находится в госпитале в критическом состоянии после огнестрельного ранения, нанесённого полицейским.

Во время акции протеста во вторник, 1 октября студент напал на двух стражей порядка и ударил одного из них дубинкой. В ответ полицейский выстрелил в молодого человека, что стало первым случаем применения огнестрельного оружия в отношении демонстрантов с момента начала гонконгских протестов, сообщает Associated Press .

Чи-Кин — один из семерых человек, которым обвинили в участии в беспорядках по итогам акции 1 октября. Студенту грозит до десяти лет тюремного заключения. Во время вынесения обвинения рядом со зданием суда собрались несколько десятков людей, многие из которых были одеты в чёрное, чтобы поддержать учащегося. Сам Чи-Кин не смог покинуть госпиталь для участия в заседании.

Во вторник, 2 октября тысячи людей вышли на улицы Гонконга, требуя привлечь полицию к ответственности за стрельбу накануне.

Протестная активность в городе не утихает с марта 2019 года. Формальным поводом к началу выступлений стал законопроект об экстрадиции задержанных лиц в материковый Китай. В июне глава Гонконга Кэрри Лам отозвала законопроект, однако протесты продолжились.

Как ранее передавал News.ru, Лам назвала ряд требований, выдвигаемых протестующими, неосуществимыми и противоречащими принципу верховенства права. В частности, глава автономии заявила, что не может отпустить без суда и следствия всех людей, задержанных в ходе протестных акций.