Раненого лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена прооперируют

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Ли Чжэ Мен

Председателю оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мену, на которого неизвестный мужчина набросился с ножом, проведут операцию, сообщает Yonhap. По предварительной информации, у политика задеты яремные вены в области шеи. Его вертолетом перевезли из Пусана в Сеул.

Согласно кадрам, снятым операторами одного из южнокорейских телеканалов, нападавший носил на голове бумажную корону с надписью «Я — Ли Чжэ Мен». На видео видно, что подозреваемый пробрался к политику через толпу журналистов, после чего ударил Ли Чжэ Мена ножом, который изначально держал завернутым в бумагу.

В июле 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельное ранение во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в бывшего премьера дважды из самодельного оружия, ранив его в шею и грудь. Политика доставили в больницу, где он скончался от потери крови.

Ранее стало известно, что лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла был госпитализирован во время предвыборного митинга на Театральной площади в Ингольштадте. Мужчина получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом.