Работу птицеферм ограничили в Южной Корее из-за птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/c899738e-3c5e-11eb-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Власти Республики Корея распорядились провести одновременную внеплановую дезинфекцию на всех птицефермах страны. На 48 часов действует запрет на перемещение персонала, транспортных средств и домашней птицы. Это связано с распространением птичьего гриппа.

С 28 ноября было зафиксировано десять вспышек по всей стране, включая провинции Кёнсан-Пукто, Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо и Чолла-Пукто. Власти уничтожили 361 тысячу уток, 1,5 млн кур и 885 тысяч перепелов, чтобы не допустить распространения инфекции.

По мнению экспертов, вирус был занесён в страну дикими перелётными птицами, сообщает ТАСС.

В 2016 году в Республике Корея произошла вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Тогда за четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к росту цен и дефициту мяса птицы.

Ранее Минсельхоз Франции сообщил о вспышке птичьего гриппа H5N8 на ферме в департамента Ланды. Болезнь подхватили шесть тысяч уток. Вирус был обнаружен в зоомагазинах страны. Очаг в департаменте Ланды является первым случаем, который произошёл на птичьей ферме. Вирус не представляет опасности для человека.

Как писал NEWS.ru, на юге Украины обнаружили очаг птичьего гриппа, а в Англии из-за распространения этого вируса убили десятки тысяч индеек.