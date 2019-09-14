https://static.news.ru/photo/7e234924-d6a2-11e9-9875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Потерявшаяся на тайской автозаправке собака несколько лет дожидалась своих хозяев на обочине.

Помогла животному местная жительница, которая пыталась приютить отощавшего пса у себя дома, но тот убегал и возвращался на дорогу. Женщина подкармливала собаку и разместила её фото в соцсетях, пишет AsiaOne .

Когда нашёлся хозяин, он рассказал, что четыре года назад навещал своих родственников в этой местности и пёс выпрыгнул из окна на автозаправочной станции. Все эти годы мужчина прочёсывал окрестности, но не мог найти питомца.

Как писал News.ru, жительница Кемерово разыскивает владельцев французского бульдога, которого она нашла в одном из торговых центров города. На собаке не было ошейника, и девушке по имени Карина пришлось забрать потеряшку домой.