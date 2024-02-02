Пятерых россиян заподозрили в похищении семьи белорусов в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятеро россиян арестованы в таиландской провинции Пхукет по подозрению в похищении семейной пары из Белоруссии, сообщает газета Bangkok Post. По данным местной полиции, целью похищения было вымогательство криптовалюты на сумму около $900 тысяч.

Супругов похитили накануне — им надели на головы полиэтиленовые пакеты, насильно усадили в фургон и увезли в неизвестном направлении. Вымогатели избивали мужчину, чтобы заставить его перевести средства, а после выполнения требования похищенных отпустили. Они сразу же обратились в полицию.

По информации издания, двое подозреваемых в похищении были задержаны в аэропорту Пхукета, еще двое — в арендованной квартире, а пятый подозреваемый — в массажном салоне на острове Патонг. Последний, по версии полиции, является организатором преступления. В ходе допроса все пятеро отвергли обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что в Пхукете был задержан российский турист, проникший с топором в администрацию провинции и устроивший погром в офисе губернатора. Мужчине удалось сбежать от охраны здания, но он попал в руки полиции некоторое время спустя, когда пытался похитить мотоцикл у местного жителя. После задержания россиянина доставили в больницу, так как у него на теле были кровоточащие порезы. Предполагается, что он страдает расстройством психики.