https://static.news.ru/photo/17a9a084-63a2-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере пять членов элитного воинского формирования Ирана Корпус стражей иранской революции (КСИР) скончались от коронавирусной инфекции. Силовики заразились COVID-2019, помогая другим больным гражданам.

Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамзан Шариф, передаёт ТАСС. Также скончались несколько членов гражданского ополчения, которые подхватили вирус в аналогичных условиях. Шариф отметил, что целый ряд силовиков, помогавших гражданам, в настоящий момент находятся на лечении.

По словам представителя КСИР, в настоящий момент в борьбе с коронавирусом в Иране так или иначе участвуют 100 тысяч бойцов Корпуса и ополченцев.

Иран занимает третье место в мире по числу заражённых СОVID-2019. По последним данным, в стране насчитывается более девяти тысяч инфицированных, более 350 человек скончались от болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что коронавирусной инфекцией заразились несколько высокопоставленных членов ливанского шиитского движения «Хезболла».