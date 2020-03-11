По меньшей мере пять членов элитного воинского формирования Ирана Корпус стражей иранской революции (КСИР) скончались от коронавирусной инфекции. Силовики заразились COVID-2019, помогая другим больным гражданам.
Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамзан Шариф,
По словам представителя КСИР, в настоящий момент в борьбе с коронавирусом в Иране так или иначе участвуют 100 тысяч бойцов Корпуса и ополченцев.
Иран занимает третье место в мире по числу заражённых СОVID-2019. По последним данным, в стране насчитывается более девяти тысяч инфицированных, более 350 человек скончались от болезни.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что коронавирусной инфекцией заразились несколько высокопоставленных членов ливанского шиитского движения «Хезболла».
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