Пять человек пострадали в Японии при нападении кабана

Фото: marco iacobucci / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате нападения дикого кабана на жителей японского города Омура в префектуре Нагасаки пять человек получили ранения, сообщает телеканал NHK. По информации журналистов, рост животного составлял 1,1 метра. Отмечается, что пострадал также двухлетний ребенок. Четыре человека были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает.

В воскресенье утром забежавший в жилой район кабан ростом 1,1 метра напал на пятерых человек. Самому младшему пострадавшему — два года, самому старшему — 70. Некоторых людей лесной зверь сбил с ног, некоторых покусал, — сообщил телеканал NHK.

О судьбе кабана после нападения не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Бурятии планируют отстрелять три тысячи бакланов за весенне-осенний сезон. Такое решение было принято из-за засилья хищных птиц, которые съедают слишком много омуля в период нереста, чем наносят вред природе. Руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова заявила, что учеными-орнитологами были даны рекомендации по регулированию популяции птиц на территории республики. Засилье птиц вызвало беспокойство общественности, в связи с чем Бурприроднадзор взял ситуацию на свой контроль.