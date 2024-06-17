Пять человек погибли при столкновении двух поездов в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере пять человек стали жертвами столкновения товарного и пассажирского поездов в штате Западная Бенгалия в Индии, сообщило издание The Hindu. Трагедия произошла возле станции Нью-Джалпайгури 17 июня около 08:45 по местному времени (06:15 мск).

На месте столкновения поездов идет спасательная операция. Выясняются обстоятельства случившегося.

В результате аварии пять пассажиров погибли, 20-25 получили ранения. Ситуация серьезная, — заявил представитель местной полиции Абхишек Рой.

Ранее движение по часовой стрелке на Кольцевой линии было приостановлено из-за человека на путях, сообщила пресс-служба дептранса Москвы. В ведомстве призвали столичных граждан воспользоваться альтернативными путями передвижения.

В подмосковном Солнечногорске на станции Поварово-1 в мае загорелась пригородная электричка. Состав из-за ЧП немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. Состав направлялся в Ленинградском направлении. Движение по ветке было временно ограничено. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

До этого на границе американских штатов Аризона и Нью-Мексико сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший топливо. Состав транспортировал пропан без запаха и бензин, после аварии около шести вагонов загорелись и продолжали гореть в течение нескольких часов. Жителей ближайших домов эвакуировали в качестве меры предосторожности из-за густого дыма.