https://static.news.ru/photo/036f267c-e01f-11e9-aa84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Beck/Global Look Press

30-летний турист из России Роман Шитов получил ушибы и царапины после инцидента в одном из заведений тайского курорта Паттайя.

Мужчина проломил крышу и рухнул в кухню бара Helter Skelter. Он был настолько пьян, что не смог объяснить, что делал на крыше, и лишь кричал «Не убивайте меня», сообщает The Nation .

Владелица заведения рассказала, что услышала грохот, когда готовила торт. Женщина подумала, что взорвалась духовка, и побежала проверить своё предположение. В кухне она обнаружила россиянина.

Шитов согласился компенсировать причинённый ущерб и ушёл без объяснения причин произошедшего.

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