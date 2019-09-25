30-летний турист из России Роман Шитов получил ушибы и царапины после инцидента в одном из заведений тайского курорта Паттайя.
Мужчина проломил крышу и рухнул в кухню бара Helter Skelter. Он был настолько пьян, что не смог объяснить, что делал на крыше, и лишь кричал «Не убивайте меня», сообщает
Drunk Russian tourist falls through roof of Pattaya bar— Thaivisa (@georgebkk)
https://t.co/EHBrYUTeYc #ThailandNews pic.twitter.com/tBixc1DRfg September 26, 2019
Владелица заведения рассказала, что услышала грохот, когда готовила торт. Женщина подумала, что взорвалась духовка, и побежала проверить своё предположение. В кухне она обнаружила россиянина.
Шитов согласился компенсировать причинённый ущерб и ушёл без объяснения причин произошедшего.
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