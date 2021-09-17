Путин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:56, 17 сентября 2021
Фото: Sra Taylor Crul/U.S. Air/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин сравнил вывод Вооружённых сил США и их союзников из Афганистана с бегством, добавив, что призывает стимулировать правительство Афганистана к выполнению их собственных обещаний «об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», передаёт ТАСС.
Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО, — заявил Путин
Также он призвал стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) содействовать инклюзивному мирному процессу в Афганистане и возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан.
Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма, — добавил Путин.
Ранее президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из Афганистана «невероятным успехом», добавив, что провал миссии Штатов «завершает эру попыток переустроить другие страны».