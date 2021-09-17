16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

Путин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством

10:56, 17 сентября 2021
Путин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством Фото: Sra Taylor Crul/U.S. Air/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин сравнил вывод Вооружённых сил США и их союзников из Афганистана с бегством, добавив, что призывает стимулировать правительство Афганистана к выполнению их собственных обещаний «об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», передаёт ТАСС.

Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО, — заявил Путин

Также он призвал стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) содействовать инклюзивному мирному процессу в Афганистане и возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан.

Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма, — добавил Путин.

Ранее президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из Афганистана «невероятным успехом», добавив, что провал миссии Штатов «завершает эру попыток переустроить другие страны».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео