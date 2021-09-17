Путин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность возможным появлением террористов из Афганистана в соседних с государством странах, сообщает Lenta.ru. Дипломат считает, что боевики могут перебраться в другие страны Центральной Азии под прикрытием гуманитарной помощи или содействия беженцам.

Мы считаем, что международное сообщество и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана должны нести ответственность за результаты своего двадцатилетнего присутствия в стране, — подчеркнула Захарова. Она отметила, что террористы...