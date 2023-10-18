Путин и Си Цзиньпин приступили к переговорам

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля. Предполагается, что главы государств обсудят всю повестку двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по международным делам и региональным конфликтам, включая Украину и противостояние Израиля и Палестины.

В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это все тоже обсудим — все, в том числе наши двусторонние, отношения, прежде всего это, — сказал Путин.

Ранее Путин во время церемонии открытия международного форума в Пекине заявил, что Москва очень рада успехам Пекина в реализации инициативы «Один пояс — один путь» и желает дальнейших достижений в планах развития. По его словам, этот проект касается «очень многих из нас».

Глава РФ пригласил представителей стран, участвующих в международном форуме «Один пояс — один путь», приехать на «Транспортную неделю» в Москву в ноябре. Помимо этого, политик указал на сходство устремлений Москвы и Пекина в вопросах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.