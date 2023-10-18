Путин и Си Цзиньпин открыли фотосессией международный форум в Пекине

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, сообщает ТАСС. Российский лидер вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином открыли мероприятие совместной фотосессией.

К Путину сразу подошли поздороваться несколько глав иностранных государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просто шел рядом, не пытаясь вступить в диалог. Сам российский глава поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у него накануне прошли переговоры. Telegram-канал RIA_Kremlinpool опубликовал видео с церемонии открытия.

Президент РФ прибыл в Китай с рабочим визитом 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине Путин проведет два дня. Помимо участия в форуме, у него запланированы встречи с лидерами нескольких государств. В графике стоят переговоры с президентами Монголии и Вьетнама, главой Лаосской Народно-Демократической Республики и премьер-министром Королевства Таиланд.

Ранее главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский заявил, что Путин и Си Цзиньпин «сверят часы» по многим международным вопросам на форуме «Один пояс — один путь». По его словам, у лидеров есть много общих тем, которые необходимо обсудить в формате тет-а-тет.