Пушков назвал захват Афганистана талибами «катастрофой» для США

Сенатор Алексей Пушков назвал захват Афганистана боевиками запрещённой в РФ террористической группировки «Талибан» «катастрофой» для США. Своё мнение о происходящем он высказал в Telegram-канале.

Происходящее в Афганистане — это реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом. <...> Тем не менее катастрофичное для США развитие событий показывает, насколько недалекими, насквозь идеологизированными и высокомерными были авторы и адепты западной концепции «конца истории», — высказался Пушков.

Политик призывает объективно оценивать сложившуюся ситуацию, при этом подчёркивая, что «не всё историческое и религиозное наследие, которое несут с собой талибы» можно приветствовать. Он считает, что поражение властей Афганистана — это не что иное, как доказательство невозможности победы «либерального капитализма в глобальном масштабе».

Кроме того, Пушков предостерёг: представители Белого дома, а также «элита» Штатов будут пытаться представить случившееся как ошибку и недоразумение, хотя на самом деле захват талибами Кабула — лишь закономерность, доказывающая невозможность предопределения истории.

Ранее эксперт-востоковед Никита Мендкович спрогнозировал будущее Афганистана под управлением запрещённой в РФ группировки «Талибан».