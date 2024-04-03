Стало известно об отсутствии прямых рейсов авиакомпаний России на Тайвань Aviasales: прямых авиарейсов российских авиакомпаний на Тайвань нет

Фото: Qi Fei/XinHua/Global Look Press

Прямых рейсов российских авиакомпаний на Тайвань нет, следует из данных Aviasales. Ранее на территории республики произошло мощное землетрясение, известно о минимум четырех погибших.

В основном авиарейсы на Тайвань выполняют китайские компании. В маршрутах предусмотрена одна или несколько пересадок.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех. Количество пострадавших составляет не менее 97 человек. По имеющимся данным, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность — тропу Дэкалунь. Там погибли три человека, 40 получили ранения.

Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству сообщала, что пока не располагает сведениями о наличии граждан России среди пострадавших.

До этого появились сведения об одном погибшем и около 50 пострадавших. Восемь человек оказались заблокированы в здании, которое накренилось из-за подземных толчков. Сейсмологи предупреждают о возможных новых землетрясениях в регионе магнитудой до 7.

Также в Сети появилось видео обрушения жилой многоэтажки после землетрясения. На кадрах можно увидеть, как жилой дом разваливается до основания на глазах окружающих.