https://static.news.ru/photo/f13bb2fc-23c8-11ea-a487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amarjeet Kumar Singh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индийский премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание правительства.

По словам источников, срочная встреча связана с протестами, которые начались после принятия закона о гражданстве.

Газета Business Standard также сообщила , что в ходе беспорядков в северном штате Уттар-Прадеш погиб восьмилетний мальчик. На данный момент в некоторых районов штата, в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа Интернета и мобильной связи. В ряде городов действует комендантский час.

Как писал NEWS.ru, ранее парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам кроме мусульман.