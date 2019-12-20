Фото: Amarjeet Kumar Singh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индийский премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание правительства.

По словам источников, срочная встреча связана с протестами, которые начались после принятия закона о гражданстве.

Газета Business Standard также сообщила, что в ходе беспорядков в северном штате Уттар-Прадеш погиб восьмилетний мальчик. На данный момент в некоторых районов штата, в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа Интернета и мобильной связи. В ряде городов действует комендантский час.

Как писал NEWS.ru, ранее парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам кроме мусульман.

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