Индийский премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание правительства.
По словам источников, срочная встреча связана с протестами, которые начались после принятия закона о гражданстве.
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Как писал NEWS.ru, ранее парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам кроме мусульман.
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