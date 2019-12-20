https://static.news.ru/photo/29176a84-23da-11ea-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга за почти семь месяцев антиправительственных протестов задержала 80 педагогов. Всем им вменяют противоправные действия, сообщили в местном департаменте образования.

Помимо этого, ведомство получило 123 жалобы на поведение преподавателей. Большинство жалоб на учителей поступили в связи с обвинениями в разжигании ненависти и подстрекательстве к дискриминации, а также за неподобающие учебные материалы.

Глава ведомства Ян Жуньсюн направил в школы города письма, в которых потребовал не участвовать в противоправной деятельности и разъяснил требования и стандарты поведения преподавателей и учащихся, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, он изложил порядок действий администраций школ в отношении попавших под подозрение правоохранительных органов учеников и педагогов. О настоятельно рекомендовал применять презумпцию виновности и отстранять преподавателей от занятий до тех пор, пока не будет доказано обратное. Также среди наказаний — понижение в должности, отсрочка повышения зарплаты, а в случае серьезных нарушений — увольнение.

В департаменте образования также уточнили, что почти тысяче задержанных за время протестов ещё не исполнилось 18 лет.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности власти отказались от изменений в законодательстве. Однако демонстранты продолжают протесты. Акции стали малочисленными, но более ожесточёнными и приобрели антиправительственный характер.