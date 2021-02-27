Протестующие забросали полицейских мусором в Таиланде

https://static.news.ru/photo/c7c2eb6c-79ca-11eb-85fa-96000091f725_660.jpg Фото: Varuth Pongsapipatt/Global Look Press

Очередная антиправительственная акция протеста проходит 28 февраля в столице Таиланда Бангкоке. Отмечаются стычки между манифестантами и полицией, несколько человек задержаны.

Акцию организовало объединение «Свободная молодёжь». Тысячи протестующих собрались в районе Рангсит у резиденции премьер-министра Праюта Чан-Очи. Они требуют отставки главы правительства, реформы монархических институтов и изменения конституции. Периодически вспыхивают стычки между участниками акции и полицейскими. Группа протестующих забросала правоохранителей мусором. Стражи порядка заняли оборонительную позицию, сообщает ТАСС.

За сутки до начала мероприятия городские власти перекрыли часть дороги в районе проведения акции контейнерами, на которых установили колючую проволоку. Протестующие отодвинули несколько контейнеров, один из них срезал проволоку и скинул её на полицейских, что спровоцировало очередную драку. Один манифестант в потасовке получил лёгкие травмы.

В районе Главного госпиталя ветеранов полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По некоторым данным, в результате этих действий правоохранителей два человека получили ранения.

Демонстрации в Таиланде идут с июля 2020 года, первая акция прошла сразу после снятия карантинных ограничений, передавал NEWS.ru.