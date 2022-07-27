Прошлое ничему не учит? Как использовать сегодня уроки холодной войны Корейский кризис, унаследованный из 1950-х годов, может стать образцом для урегулирования напряженности в современном мире

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Чему мы можем научиться сегодня у холодной войны? Применимы ли тогдашние модели геополитического поведения в биполярном мире к нынешнему глобальному кризису? Об этом рассуждают авторы нового доклада «Возвращение истории. Холодная война как руководство по современным международным кризисам», обнародованного Международным дискуссионным клубом «Валдай».

Конфликт вокруг Украины в его сегодняшней фазе гораздо больше напоминает кризисы времён холодной войны, чем интервенции десятилетий после распада биполярности. С одной стороны, мы наблюдаем боевые действия войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии, с другой — действия Вооружённых сил Украины, помощь которым оказывают страны НАТО и ЕС. И поскольку мы вступаем в систему отношений, основанную на взаимной враждебности, уроки холодной войны востребованы как никогда, — считают авторы доклада — Игорь Истомин, Никита Неклюдов и Андрей Сушенцов, все трое — международники из МГИМО.

В докладе подчеркивается опасность того, что в условиях кризисов нарушаются каналы коммуникаций и стороны вынуждены угадывать, что же имел в виду оппонент тем или иным заявлением или действием. А это ведет к тому, что повышается вероятность ошибочной интерпретации.

«В 1979 году советское руководство расценило дипломатические манёвры руководства Афганистана как попытку внешнеполитической переориентации, — приводится пример в докладе. — При этом гипотетическое закрепление американского присутствия в соседней стране воспринималось как прямая угроза национальной безопасности СССР. Оно порождало опасения по поводу возможной дестабилизации советской Средней Азии. Эти страхи в значительной степени определили ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. В свою очередь Вашингтон ошибочно связывал действия Москвы со стремлением прорваться к стратегически значимым нефтяным ресурсам Персидского залива. Это подстегнуло его готовность оказывать массовую поддержку антисоветским силам в Афганистане».

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане

И, конечно, отмечают авторы, есть еще один фактор, который стал особенно значимым сейчас — популизм. Общественное мнение и внутриполитическая борьба, межведомственные раздоры, бюрократическая рутина и формальные процедуры — в нынешнее время, когда информации стало намного больше, а уровень навыков обращения с нею остался прежним, представляет значительную угрозу, особенно при нарушении каналов коммуникации.

Одним из самых важных уроков холодной войны стал Корейский ракетный кризис, хотя, казалось бы, он начался долгое время спустя после холодной войны, в 2012–2013 годах. Тогда КНДР запустила спутник «Кванмёнсон-3» и провела ядерное испытание, сопровождая это усилением антиимпериалистической риторики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

После окончания холодной войны многим казалось, что положение на Корейском полуострове стабилизировалось, но сейчас оказывается, что этот регион может стать новым очагом напряжённости, отметил программный директор клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, выступая на дискуссии клуба, посвященной ситуации на Корейском полуострове.

В следующем году исполняется 70 лет с момента окончания Корейской войны, унёсшей жизни 2,5 миллиона человек, — напомнил посол РФ в Южной Корее Андрей Кулик. — В этой войне никто не победил и, по сути дела, мы получили замороженный конфликт. Предпринимались различные усилия по урегулированию, но они закончились безрезультатно. Конфликт сохраняется, но теперь с ядерной компонентой.

Возникает вопрос, какие уроки можно извлечь из проблемы разделенного Корейского полуострова?

Пхеньян считает, что выживание невозможно без ядерного оружия, а Сеул усиливает давление, требуя денуклеаризации, потому что не в состоянии продвигать межкорейские отношения без решения северокорейской ядерной проблемы, — считает директор Азиатско-Тихоокеанского центра профессор Высшей школы международных исследований южнокорейского Ханьянского университета Гу Хо Ом. — Северная Корея рассматривает такое давление как угрозу своему выживанию и продвигает свою ядерную программу. Попытки денуклеаризации затрудняют денуклеаризацию как таковую.

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/ТАСС Испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 в Северной Корее

Чтобы сдвинуться с мертвой точки в данной ситуации, Гу предлагает создать временное соглашение о замораживании ядерной деятельности Северной Кореи. «Необходимо предложить так называемое ядерное соглашение низкого уровня, которое может быть достигнуто и реализовано в кратчайшие сроки даже при низком доверии между США и Северной Кореей. Если Северная Корея демонтирует ядерный объект в Йонбёне, то США одновременно ослабят санкции против Северной Кореи».

Северная Корея должна пообещать мораторий на ядерные испытания и испытания ракет средней дальности, прекращение производства ядерного оружия, закрытие и проверки объектов по производству расщепляющихся материалов, демонтаж ядерного объекта в Йонбёне, открытие офиса взаимной связи, а также закрытие комплексов разработок ракет средней и большой дальности, — считает южнокорейский эксперт. — Американская сторона должна взять на себя обязательство добросовестно выполнять Совместное заявление по итогам Сингапурского саммита, обещать не проводить враждебную политику в отношении Северной Кореи, остановить крупномасштабные американо-южнокорейские учения, начать процесс нормализации отношений между двумя странами (возможно, объявить об окончании войны) и ослабить некоторые санкции против Северной Кореи (повысить верхний предел импорта нефти). Возможно достижение соглашений по таким вопросам, как гражданская торговля, ослабление санкций в зависимости от динамики ситуации, всестороннее предварительное одобрение гуманитарной помощи Северной Корее, а также предоставление гуманитарной продовольственной и медицинской и карантинной помощи.

По словам Кулика, сейчас сложилась тупиковая ситуация и сложно сказать, как она будет развиваться. Но все участники конфликта пока не собираются прибегать к силовому решению, что создаёт возможность вернуться к диалогу.