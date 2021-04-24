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Пропавшую в Балийском море подлодку признали утонувшей

09:55, 25 апреля 2021
Фото: Zulkarnain/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о том, что пропавшая несколько дней назад в Балийском море подводная лодка Nanggala утонула. Об этом сообщает ТАСС.

Я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула, — заявил президент во время своего специального видеообращения к гражданам страны.

На борту подводной лодки находилось 53 члена экипажа. Подводное судно перестало выходить на связь во время проведения военных учений в акватории Балийского моря 21 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российские атомные подводные лодки назвали «грузовиками с ракетами». Такое название подлодкам проекта 885М «Ясень-М» дали эксперты издания 19FortyFive за широкий ассортимент представленного на их борту оружия.

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