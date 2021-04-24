Пропавшую в Балийском море подлодку признали утонувшей

https://static.news.ru/photo/5f61adf2-a593-11eb-af6c-96000091f725_660.jpg Фото: Zulkarnain/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о том, что пропавшая несколько дней назад в Балийском море подводная лодка Nanggala утонула. Об этом сообщает ТАСС .

Я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула, — заявил президент во время своего специального видеообращения к гражданам страны.

На борту подводной лодки находилось 53 члена экипажа. Подводное судно перестало выходить на связь во время проведения военных учений в акватории Балийского моря 21 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российские атомные подводные лодки назвали «грузовиками с ракетами». Такое название подлодкам проекта 885М «Ясень-М» дали эксперты издания 19FortyFive за широкий ассортимент представленного на их борту оружия.