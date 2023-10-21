«Пропасть бесконечной войны»: посол КНДР оценил поставки Киеву ATACMS Посол КНДР Син Хон Чхоль: поставки Киеву ATACMS грозят Европе бесконечной войной

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки Вашингтоном ракет ATACMS Киеву не способствуют урегулированию украинского конфликта и могут послужить катализатором бесконечной войны в Европе, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль, чьи слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Дипломат отметил, что такими боеприпасами Украина может наносить удары по России.

Это не окажет помощь скорому завершению [конфликта] и мирному разрешению ситуации на Украине, которое рекламируют США, а станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны, — сказал Син Хон Чхоль.

По его мнению, США используют все возможности для нанесения России стратегического поражения, чтобы получить военное господство над миром. ATACMS поставляются с гнусными намерениями, чтобы истощать и ослаблять «всеобщую государственную мощь европейских стран», что позволит Вашингтону подчинить их, считает посол.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет получать от США тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в еще большем количестве. По его словам, об этом ранее договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. На замечание о том, что переданные Вашингтоном ракеты — 1996 года выпуска, Кулеба сказал: главное здесь — «чтобы стреляло».