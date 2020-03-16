https://static.news.ru/photo/77d5419e-6757-11ea-8a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Lei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объём промышленного производства в Китае в январе–феврале 2020 года сократился на 13,5%. По сравнению с декабрём прошлого года он упал на 26,63%.

В обрабатывающей промышленности объём производства сократился в годовом выражении на 15,7%, в добывающей отрасли — на 6,5%, — сообщает ТАСС со ссылкой на доклад госстатистики КНР.

Уточняется, что среди 41 вида отраслей промышленности Китая рост зафиксирован лишь в двух: в добыче нефти и газа (2,1%) и в производстве табачной продукции (6,9%). Наибольшее падение отмечается в секторе автомобилестроения (31,8%), в производстве оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и других видов транспорта (28,2%) и в текстильной промышленности (27,2%).

Как писал NEWS.ru, глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом. Экономическое сотрудничество с этой страной может компенсировать риск от распространения инфекции в Европе. Костин уверен, что китайская экономика вскоре начнёт восстанавливаться. Об этом говорят показатели по потреблению угля, перевозок, деятельность морских портов.