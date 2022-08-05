Производитель Mars и Snickers извинился за то, что назвал Тайвань страной

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Официальные извинения Пекину за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной, принесли торговая марка Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, сообщает РИА Новости. Отмечается, что все неточности в рекламной информации уже были исправлены на соответствующих сайтах и в аккаунтах в соцсетях.

Мы обратили внимание на сообщения о соответствующей деятельности, связанной со Snickers, в отдельных регионах Азии, мы придаем этому большое значение и приносим свои извинения… Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями, — говорится в заявлении компании.

Ранее компания на своем cайте и в соцсетях разместила видеоролик в рамках рекламной акции для азиатского региона, где наряду с Мaлайзией и Южной Кореей был указан Тайвань, но не как регион КHР, а как отдельная cтрана.

Mars Wrigley является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Среди ее брендов — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

В марте компания сообщила о прекращении инвестиции в бизнес на территории России, а также импорт и экспорт продукции в РФ.