Проект Мугунхва: президент Южной Кореи все ближе к ядерному оружию Собственное ЯО нужно Сеулу не только для того, чтобы приструнить КНДР

Фото: EPA/TASS

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил создание Сеулом собственного ядерного оружия (ЯО), а также подчеркнул, что при необходимости Республика Корея (РК) может сделать это весьма быстро. И хотя затем его помощники заявили, что слова лидера не означают намерение РК немедленно приступить к созданию собственной атомной бомбы, однако высказывание Ёля может стать отправной точкой для серьезных геополитических последствий как в Восточной Азии, так и за ее пределами. Что интересно: в самой Южной Корее граждане в большинстве поддерживают идею президента, считая что ЯО будет лучшей гарантией их безопасности. Более того, для ядерной программы уже даже есть название — «проект Мугунхва».

Ядерное оружие больше не табу для Сеула

Высказывание, которое, возможно, войдет в учебники истории Южной Кореи, президент Юн Сок Ёль сделал по итогам беседы с руководителями оборонного и внешнеполитического ведомств. 11 января министры доложили лидеру страны о ситуации во внешней политике, безопасности, обсудив задачи на новый 2023 год. То ли рапорты высокопоставленных чиновников так впечатлили лидера РК, то ли он давно уже об этом думал, но в итоге он допустил то, что ранее категорически отрицал.

Если проблема станет более серьезной, то Республика Корея может разместить на своей территории тактическое ядерное оружие или создать собственное. В последнем случае с помощью нашей науки и технологий мы сможет быстро создать ядерное оружие, — отметил Юн Сок Ёль, имея в виду под «проблемой» растущую угрозу со стороны Северной Кореи.

Хотя при южнокорейском президенте Пак Чжон Хи, правившем страной с 1961 по 1979 год, Сеул и заигрывал с идеей создания собственного ядерного оружия, но лидеры страны никогда публично не заявляли о возможности подобных действий. Более того, нынешний президент Ёль ранее сам неоднократно подчеркивал, что Сеул намерен оставаться в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который запрещает всем державам мира, кроме пяти признанных, создавать подобные типы вооружений. Теперь же он говорит не только о возможности быстро создать свое ЯО. Правда, он сделал оговорку, отметив, что в настоящий момент создание собственного ЯО не является реалистичным и речь лишь о худшем сценарии развития ситуации. Но факт остается фактом: то, что раньше считалось табу, недавно было озвучено.

Фото: James Lee/XinHua/Global Look Press Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допускает, что его стране нужно собственное оружие массового уничтожения

Вы нас не так поняли

Как это часто бывает, сделав смелое заявление, политики Южной Кореи тут же стала пытаться смягчить эффект в стиле «вы нас не так поняли» и «мы имели в виду иное». Буквально в тот же день, когда стали известны слова Ёля, заместитель советника президента по вопросам безопасности Ким Тхэ Хё заявил:

Южная Корея не меняет свою позицию в отношении приверженности принципам нераспространения ядерного оружия... РК не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будет тесно сотрудничать с США, чтобы укрепить возможности для сдерживания Северной Кореи.

Из МИД и администрации президента РК затем последовали дополнительные разъяснения, их общий смысл был таков: это был лишь гипотетический вариант на случай худшего развития ситуации. Сам Ёль позже в беседе с американскими СМИ также подчеркнул, что Сеул намерен придерживаться обязательств по ДНЯО, не планирует пока создавать собственное ядерное оружие, а лучшим вариантом реагирования на возросшую угрозу со стороны КНДР считает активное сотрудничество с США и расширенные гарантии Вашингтона по обеспечению безопасности.

Тем не менее слово было сказано, и прозвучало оно недвусмысленно.

«Проект Мугунхва»

В последние годы общественное мнение в Южной Корее последовательно поддерживает, причем делает это весьма дружно, идею создания собственного ЯО. Если верить опросам, которые проводили самые разные институты и фонды, то за строительство собственного «ядерного щита и меча» выступает 60–80% жителей Южной Кореи. Это очень активно обсуждается на разных форумах, конференциях, в интернете. Существует несколько влиятельных объединений ученых, политологов и экспертов РК, которые пропагандируют идею создания Кореей своего ядерного оружия и пытаются оказывать влияние на правительство.

Потому президент Юн Сок Ёль и его окружение, впрочем как и его предшественник Мун Чжэ Ин и даже лидеры РК, бывшие у власти до Муна, находились под растущим давлением со стороны соответствующих настроений. Неслучайно тот же Ёль ранее, когда говорил о нежелании идти по пути создания ЯО, всегда признавал иную точку зрения, говоря, что «мы прекрасно осведомлены о всё громче звучащих в нашем обществе голосах, призывающих нас пойти по пути производство своих ядерных вооружений».

Один из влиятельных южнокорейских журналистов Ю Ён Вон, который постоянно пишет по военной проблематике, поддержав идею ядерного вооружения, предложил инициировать «проект Мугунхва», главной задачей которого является распространение идеи о необходимости иметь собственное ЯО, а затем и создание такового. «Мугунхва» — это корейское название цветка гибискуса, который является одним из главных государственных символов современной Республики Корея. Кроме того, этот же цветок ассоциируется и с зачатками ядерной программы РК при президенте Пак Чжон Хи в 1960–70-х годах.

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

А почему нам нельзя?

Но зачем Южной Корее свое ядерное оружие, когда на ее территории есть постоянный военный контингент США, а Вашингтон постоянно заверяет, что будет всегда защищать РК, в том числе, если это понадобится, используя американское ядерное оружие?

Главная причина — рост ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Пхеньян по части развития своих ракетных и ядерных арсеналов за последние 10 лет достиг впечатляющих успехов, произведя семь ядерных и более несколько сотен ракетных испытаний. В сентябре 2022 года КНДР приняла де-факто ядерную доктрину, которая предусматривает возможность превентивного ядерного удара в случае наличия серьезной угрозы атаки противника.

Одновременно, несмотря на все попытки Юга развивать собственные, а также совместные с США системы противоракетной обороны, стало очевидно, что никакая ПРО не справится с массированной ракетно-ядерной атакой КНДР. Пхеньян к тому же стал прозрачно намекать, что в ближайшее время оснастит и ракеты малой дальности тактическими ядерными боезарядами, обозначив тем самым угрозу именно в сторону Южной Кореи, а не только для США. Всё это в Сеуле воспринимают с растущим беспокойством.

В итоге среди южнокорейского руководства стала превалировать точка зрения, что сдержать КНДР силами только обычных вооружений, пусть и самых высокотехнологичных и суперсовременных, будет невозможно, а потому и предлагается создать собственное ядерное оружие. По логике сторонников ЯО, Пхеньян вряд ли решится на ядерную атаку против Юга, если будет знать, что получит аналогичный ответ с применением атомных боезарядов.

Еще одна причина, как ни странно, связана с США. Для Южной Кореи серьезным шоком стало то, как Вашингтон, несмотря на вложенные силы, деньги и прочие ресурсы, в итоге бросил Афганистан, включая всех тех афганцев, что были на стороне американцев. В Южной Корее в этой связи возник вопрос, не может ли произойти то же самое с ними. Несмотря на постоянные заверения Вашингтона, что «Южная Корея — это совсем иное», далеко не все корейцы этому верят. В РК любят цитировать приписываемое французскому президенту де Голлю высказывание. В 1961 году он якобы спросил США: «А готовы ли вы пожертвовать Нью-Йорком ради Парижа?». Намекая на сомнения в гарантиях безопасности со стороны американцев.

Многие южнокорейцы полагают, что США вполне могут пожертвовать Сеулом ради Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Сан-Франциско. То есть, если Ким Чен Ын решит нанести ядерный удар по Южной Корее и пригрозит США «сидеть тихо», если та не хочет получить ядерный Армагеддон в одном из своих мегаполисов, то высока вероятность, что американцы решат пожертвовать союзником по примеру Афганистана. Хотя есть и те, кто оспаривает такие параллели, но обеспокоенность в Южной Корее всегда была и усилилась после Афганистана.

Еще одна причина, по которой все больше южнокорейцев поддерживают идею с ЯО — рост влияния Южной Кореи в мире, гордость за свои успехи, усиление национализма. Сегодня в Южной Корее стало взрослым поколение, которое с первых дней жизни видит свою страну динамично развивающейся, в клубе развитых стран мира. Оно считает, что Сеулу давно пора играть более заметную роль в мировых отношениях. А для статуса настоящей влиятельной державы и гарантий собственной безопасности, по логике некоторых, необходимо свое ядерное оружие. Конечно, тут же добавляется и, скорее, играет более значимую роль фактор угрозы со стороны КНДР, но и националистические нотки набирают силу: «Если у Франции, Великобритании есть, а им никто напрямую не угрожает, то почему нам, кто на том же уровне развития и у кого есть явная внешняя угроза, нельзя?!».

Фото: AP/TASS Совместные военные учения США и Южной Кореи в корейской провинции Кенгидо

Вашингтон против, но...

Самым главным препятствием на пути Южной Кореи к обладанию ядерным оружием были и остаются США. Главный союзник Сеула хорошо помнит, как РК пыталась развивать свою ядерную программу при Пак Чжон Хи. Именно США в свое время заставили Сеул подписать различные договоры, в значительной степени ограничивающие возможности РК по созданию ядерного оружия. Кстати, Южная Корея, хотя и располагает четырьмя АЭС, не имеет права ни производить топливо для них, ни перерабатывать ядерные отходы. Это сделано, чтобы у нее не оказалось мощностей для обогащения, открывающих путь к созданию ядерных боезарядов. До сих пор ходят слухи, что окутанная ореолом тайны смерть одного из главных разработчиков ядерной программы РК в конце 1970-х годов — дело рук ЦРУ, приструнившего амбиции Пак Чжон Хи. Хотя в последние годы Вашингтон стал отменять многие ограничения для Сеула, особенно это коснулось сферы ракетных технологий, но запреты в атомной области остаются незыблемы.

Публично Вашингтон, правда, не стал устраивать «гнев и бурю» Сеулу, но на следующий день после высказывания Юн Сок Ёля официальный представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Белый дом по-прежнему считает, что Южная Корея будет придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия, а Корейский полуостров должен быть безъядерным — как северная, так и южная части.

С другой стороны, в последнее время эксперты и политики США стали куда менее категоричны в оценке возможных кар, которые обрушатся на Сеул в случае его решения пойти по пути создания ядерного оружия. Если раньше считалось, что это приведет к полному разрыву военного союза с РК, было понимание, что Сеул к этому явно не готов, то теперь перспективы оцениваются куда менее радикально. Доминирующее настроение в Вашингтоне по поводу «ядерного сценария Южной Кореи» — наказать придется, но не слишком сильно, а отношения военного-политического сотрудничества разрывать не будем. То есть «мы этому не рады, но до полного разрыва не дойдет». Также признается: даже если придется вводить какие-то санкции против Южной Кореи, они не будут столь сильными и долго не продержатся. У США есть серьезные противники в лице Китая, КНДР, России, в противостоянии с которыми нужна помощь всех союзников, включая Сеул, а потому Вашингтон уже не готов полномасштабно ссориться с ним.

Кроме того, в последнее время в США все больше становится тех (и их активно и широко цитируют в Южной Корее), кто говорит, что «понимает обеспокоенность Сеула» в отношении Пхеньяна и в той или иной степени считает логичным стремление создать свое ядерное оружие.

Демократы против

В отношении технических возможностей Южной Кореи создать ядерное оружие идут споры, и тут надо быть физиком-ядерщиком, хорошо представляющим уровень развития целого комплекса сфер индустрии и науки РК, чтобы квалифицированно судить об этом. Доминирующие оценки заключатся в утверждении, что Южной Корее потребуется от полугода до пяти лет для создания своими силами ядерного оружия, если такое принципиальное решение будет принято. То есть в том, что РК рано или поздно сможет создать ЯО, никто не сомневается. Уровень развития технологий, промышленности, а также финансовый и научный потенциал Кореи высокие. Но при даже при этом не всё так просто, а потому потребуется время. Вопрос — сколько, и по этому поводу есть разные точки зрения.

Недавно бывший высокопоставленный сотрудник южнокорейской разведки Ли Бом Чхан, ссылаясь на мнение экспертов-ядерщиков, заявил, что для этого потребуется один — максимум два года, и призвал не медлить с созданием ЯО.

Но в Южной Корее есть влиятельные силы, которые против ядерного вооружения. В частности, с этих позиций выступает лагерь демократов — вторая главная политическая сила в стране, конкурирующая с правящими консерваторами. Демократы доминируют и в корейском парламенте. Потому заявление Юна они подвергли жесткой критике, сказав, что его слова «опаснее самого ядерного оружия».

Наряду с этим все чаще идут разговоры о возможности возврата на территорию РК тактического ядерного оружия (ТЯО) США, которое размещалось на Корейском полуострове вплоть до начала 1990-х годов. Правда, американские военные против, предпочитая держать ядерное оружие США на базах на Гуаме или даже в Японии, но не в Южной Кореи. Современные средства доставки позволяют быстро нанести ответный удар по КНДР с Гуама или Японии, а потому присутствие ТЯО именно в Южной Корее скорее будет иметь психологический эффект успокоения корейцев, чем военную целесообразность.

Еще один вариант, обсуждаемый в Сеуле, — задействовать концепцию совместного с США владения ядерным оружием или совместного планирования действий на случай использования ЯО по примеру концепций в странах НАТО.

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Ядерная гонка в Восточной Азии?

В случае превращения Сеула в ядерную державу или даже официального заявления о том, что РК начинает работы по созданию собственного ЯО, это неизбежно окажет значительное влияние на ситуацию как в регионе, так и во всем мире.

Эксперты ожесточенно спорят по поводу обоснованности давно известной «теории домино», когда обладание одной из стран региона ЯО спровоцирует эффект цепной реакции в других. Хватает тех, кто опасается, что появление ядерной бомбы у Южной Кореи заставит пойти по этому же пути Японию, Тайвань и ряд других государств. Впрочем, далеко не все согласны, что та же Япония решит создать свое ядерное оружие, но такая вероятность есть, а возможностей для этого у Токио еще больше, чем у Сеула.

Большие опасения есть и в отношении возможных действий Тайваня и реакции на это со стороны Китая. Пекин вполне может счесть, что со своим ядерным оружием Тайбэй окончательно станет на путь независимости и что надо этому помешать.

Кроме того, ядерная гонка в Восточной Азии создаст очень плохой прецедент для всей и без того трещащей по швам концепции глобального нераспространения, когда логика «если есть у других, то почему мне нельзя» может стать доминирующей. Именно этот сценарий, кстати, больше всего и беспокоит США. В Вашингтоне более-менее доверяют Южной Корее и уверены, что смогут ее контролировать даже с ядерным оружием, но вот сложнее после этого будет запрещать делать то же самое другим.

Ядерное вооружение Южной Кореи однозначно не встретит энтузиазма и у всех остальных признанных ядерных держав, включая Россию, Китай, Великобританию и Францию. Расширять «клуб избранных» никто из них не хочет, да и появление ЯО у кого-то еще в любом случае повышает риск его применения. Кроме того, все это также однозначно подстегнет гонку вооружений как в регионе, так и мире, когда состязания с большой долей вероятности будет проходить уже и по линии ядерных боеголовок, а не только танков, самолетов и кораблей.

Если же возвращаться к поведению Южной Кореи и ее президента Юн Сок Ёля, то нельзя исключать, что всё это является попыткой оказания давления на США, чтобы те предоставили какие-то более убедительные гарантии защиты от КНДР. Для Ёля, если оценивать его взгляды, всё же куда более важен принципиальный альянс и сотрудничество с США, чем наличие собственного ядерного оружия. Неслучайно в Вашингтоне правительство во главе с Ёлем считают одним из самых проамериканских за последние несколько десятилетий. Потому, повторимся, в случае с заявлением о возможности обзавестись собственным ЯО нельзя скидывать со счетов и дипломатическую игру Сеула. Тем более что сам Ёль и его ближайшее окружение сейчас вновь стали повторять, что вопрос о создании ядерного оружия в ближайшем будущем не стоит.

С другой стороны, очевидно, что южнокорейский президент сделал громкое заявление неслучайно. Он действительно находится под сильным давлением со стороны общественного мнения, экспертов, даже своих военных — сторонников создания собственного ЯО. Для кого-то это лучший способ защиты от КНДР, для кого-то — символ нового уровня влияния и успехов Южной Кореи, для кого-то — «а почему только нам нельзя?!». Вполне может быть, что Юн Сок Ёль вынужден теперь учитывать и эти голоса.

Сеул